ГД РФ рассмотрит новые критерии признания нежелательными иностранных организаций

Государственная дума РФ в июне рассмотрит ряд законопроектов, которые направлены на расширение критериев признания зарубежных организаций нежелательными и предусматривают наказание за участие в их деятельности. Об этом сообщил глава парламентской комиссии по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев, заявление которого опубликовано в официальном Telegram-канале этой комиссии.

«На пленарных заседаниях в июне Госдума рассмотрит наши законопроекты, которые расширяют критерии признания нежелательными в России зарубежных организаций, а также предусматривают ответственность за участие в их деятельности», — сказал депутат.

По его словам, одной из целей этих инициатив является борьба с «пропагандистскими машинами НАТО». Как отметил Пискарев, данные законопроекты направлены на признание нежелательной деятельности сразу двух видов зарубежных организаций — неправительственных и учрежденных государственными органами других стран.

27 мая комитет парламента по государственному строительству и законодательству порекомендовал принять проект, по которому любые иностранные организации можно будет признавать нежелательными на территории РФ. В заявлении уточнялось, что принятие соответствующих мер будет способствовать защите суверенитета и безопасности страны.

Ранее министерство юстиции РФ расширило список неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной в стране.