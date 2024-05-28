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Путин выступит на ПМЭФ в начале июня

Зюганов сообщил, что Путин выступит на ПМЭФ в «Экспофоруме» 7 июня

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин, предварительно, выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 7 июня. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает ТАСС.

Других подробностей политик не привел.

Накануне стало известно, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто примет участие в ПМЭФ. Кроме того, как сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, на мероприятие прибудут представители движения «Талибан» (организация запрещена в России), Россия уже направила им соответствующее приглашение.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее сообщалось, что президент Республики Сербской примет участие в ПМЭФ.

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