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Премьер Чехии счел логичными удары ВСУ по РФ западным вооружением

Премьер Чехии Фиала: удары ВСУ западным оружием по России логичны

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Milan Kammermayer/Reuters

Премьер-министр Чехии Петр Фиала счел логичным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) использование западного оружия для ударов по объектам на территории России. Слова чешского премьера приводит Reuters.

«Для Украины логично использовать поставленное оружие за пределами своей территории», — подчеркнул он.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг призывал союзников по Североатлантическому альянсу разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. Однако, по его словам, Запад не собирается отправлять войска на Украину, потому что важно «не допустить, чтобы эта война превратилась в полноценную войну между Россией и НАТО».

При этом Италия и Германия высказались против такого шага.

Ранее сообщалось, что министры обороны ЕС обсудят снятие запрета для ВСУ на удары по территории РФ.

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