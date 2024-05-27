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Журналист Financial Times обвинил США в подрыве международного порядка

FT: США постоянно подрывают международный порядок и нарушают правила

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Depositphotos

США часто говорят об основанном на правилах международном порядке, однако сами постоянно его подрывают и нарушают правила. К такому выводу пришел журналист Financial Times Гидеон Рахман.

«США выступают за миропорядок, основанный на правилах, а не на чистой силе. Это привлекательная идея... но действия самой Америки подрывают жизненно важные части основанного на правилах миропорядка», — пишет журналист.

В качестве примера он привел введение в США тарифов на китайские электрические автомобили, что противоречит правилам международной торговли. Он также добавил, что во многих частях планеты относятся с насмешкой к США как к защитнику справедливого миропорядка.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешняя политика США основывается на принципах «управляемого хаоса», что и провоцирует процветание терроризма в мире.

Ранее политолог объяснил, какой будет международная политика без гегемонии США.

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