США часто говорят об основанном на правилах международном порядке, однако сами постоянно его подрывают и нарушают правила. К такому выводу пришел журналист Financial Times Гидеон Рахман.

«США выступают за миропорядок, основанный на правилах, а не на чистой силе. Это привлекательная идея... но действия самой Америки подрывают жизненно важные части основанного на правилах миропорядка», — пишет журналист.

В качестве примера он привел введение в США тарифов на китайские электрические автомобили, что противоречит правилам международной торговли. Он также добавил, что во многих частях планеты относятся с насмешкой к США как к защитнику справедливого миропорядка.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешняя политика США основывается на принципах «управляемого хаоса», что и провоцирует процветание терроризма в мире.

Ранее политолог объяснил, какой будет международная политика без гегемонии США.