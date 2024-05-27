Ирландский журналист предупредил Тайвань об опасности повторения судьбы Украины

Вооружая Тайвань на миллиарды долларов, США и ЕС подталкивают его к повторению судьбы Украины. Такое мнение выразил в соцсети Х (ранее Twitter) ирландский журналист Чей Боуз.

Боуз отметил, что на Украине западные союзники «одержимы» вопросом «границ и суверенитета». При этом они тратят миллиарды долларов на перевооружение Тайваня — острова, который сами же признают территорией Китая.

«Это безумие будет иметь один исход, как это было на Украине», — написал Боуз.

Тайвань отделился от Китая в 1949 году. При этом, согласно действующей конституции Китая, он является частью КНР.

Ситуация вокруг острова все более обостряется. Так, 27 мая председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол заявил, что Вашингтон будет поставлять Тайваню новейшее вооружение, а не старое, как Украине. Маккол выразил уверенность, что «это не должна быть сухопутная война, но преимущественно сражение на море».

В свою очередь, глава администрации острова Лай Циндэ заявил, что что Тайвань продолжит укреплять сотрудничество с США и другими странами со схожими взглядами.

Ранее Китай обвинил главу администрации Тайваня в создании «ситуации войны».