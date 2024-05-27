Общественник назвал главу Петербурга Беглова эффективным губернатором

Выдвижение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на предстоящих в сентябре выборах глав регионов от ведущей в стране политической силы — партии «Единая Россия» — станет для него надежной опорой. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал первый заместитель председателя координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич.

По мнению общественного деятеля, который накануне набрал наибольшее число голосов на электронном предварительном голосовании «Единой России» для отбора кандидатов на довыборы в Законодательное собрание Петербурга, за последние пять лет город сделал большой рывок в развитии.

«Под руководством губернатора Александра Беглова в последние пять лет Петербург эффективно отвечал на новые вызовы и успешно развивал свою экономику», — отметил Александр Малькевич.

Он уточнил, что, несмотря на санкции и уход западных компаний, бюджет города удвоился, достигнув отметки в 1 трлн рублей, а вклад Петербурга в экономику России возрос в полтора раза.

Член ОП РФ подчеркнул, что развитие Северной столицы России находится под особым контролем президента страны Владимира Путина в том числе, поскольку это его родной город.

Александра Беглова эксперт назвал эффективным губернатором, а кадровую политику президента верной. По его словам, глава государства знает, кому доверить город.

«Очевидно, что в Петербурге сейчас формируется костяк власти, в который входят представители самой большой и влиятельной политической фракции в стране. Совместная работа депутатов «Единой России» и губернатора Санкт-Петербурга не раз показывала свою эффективность», — сказал Александр Малькевич.

Он напомнил о том, что во время пандемии, когда городу срочно требовались новые госпитали, стационары нуждались в кислороде, оборудовании и лекарствах, «Единая Россия» способствовала внесению поправок в бюджет в рекордные сроки.

Также, в Петербурге в короткие сроки удалось решить проблему с дефицитом детских садов, школ и медицинских учреждений, добавил эксперт.

Сегодня, 27 мая, Санкт-Петербург отмечает 321 день рождения.

В этот день на встрече председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с жителями Петербурга, на которой также присутствовал губернатор города Александр Беглов, жители города попросили градоначальника выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Петербурга. Дмитрий Медведев поддержал обращение жителей и предложил Александру Беглову стать партийным кандидатом.