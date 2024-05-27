Военный эксперт объяснил, нужно ли РФ отвечать на дерзкие заявления Эстонии

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» прокомментировал слова президента Эстонии Алара Кариса о том, что его страна сделает все, чтобы поставить Россию на колени. По мнению эксперта, Москва вряд ли будет реагировать на столь дерзкие заявления.

«Россия не связывается с карликовой болонкой. <...> Мы не боимся эту армию, потому что она как военная единица смешна. Там чуть больше семи тысяч личного состава — это одна дивизия. Мы не боимся Эстонии, потому что для нас хватит одного ФАБа весом в 3 тонны, чтобы раз и навсегда покончить с этой армией», — сказал Баранец.

Он добавил, что Эстония не боится воинственных высказываний только потому, что находится «под юбкой НАТО».

Как заявил Карис, только после того, как Россия «окажется на коленях», можно будет начать переговоры по разрешению украинского конфликта.

При этом он отмечал, что Эстония не планирует закрывать границу с Российской Федерацией, в том числе из-за родственников на другой стороне. По его словам, в случае необходимости эстонская сторона готова быстро принять соответствующее решение, однако в данный момент такой нужды нет. Президент подчеркнул, что, несмотря на сложные отношения между Эстонией и Россией, диалог с Москвой ведется.

Ранее премьер Эстонии посетовала на невозможность стать генсеком НАТО.