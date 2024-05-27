Немецкий политолог указал на страх Польши и Прибалтики перед ВС РФ

В Польше и странах Балтии боятся, что продвижение Вооруженных сил России на Украине приведет к ухудшению их собственной безопасности, поэтому они заявляют о готовности отправить свои войска в зону боевых действий. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал германский политолог Александр Рар.

«Вероятно, лидеры этих стран надеются, что в случае прямых столкновений между российской армией и войсками стран НАТО, США, как атомная держава, будут вынуждены вступить в военный конфликт. Они действительно затеяли очень опасную игру», — сказал эксперт.

Он добавил, что, по мнению западных элит, достижение Москвой целей специальной военной операции взломает архитектуру, которая была выстроена Западом в Европе через расширение НАТО в течение последних десятилетий.

Как сообщает Bild, страны – члены Североатлантического альянса обсуждают разные варианты увеличения помощи Киеву в конфликте на Украине, в том числе обучение украинских солдат западными инструкторами на территории страны, изменения в логистике, а также введение бесполетной зоны, однако все подобные инициативы сталкиваются с необходимостью получить «зеленый свет» от Вашингтона, которого пока нет.

Ранее стало известно, когда Польша завершит укрепление своей восточной границы.