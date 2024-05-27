В правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» отметили взвешенность ранее принятого властями страны решения не вводить санкции против России, несмотря на давление со стороны Запада. Об этом сообщает газета «Взгляд». Как подчеркнул депутат грузинского парламента Ираклий Заркуа, в первую очередь, необходимо думать об интересах собственного народа.

«Цивилизованный мир без перерыва говорил Грузии — введите санкции против России. Но мы не сделали этого. Буквально на днях [глава европейской дипломатии Жозеп] Боррель признал, что санкции против России не оправдали себя», — указал парламентарий.

Он также задался вопросом, является ли принятый Францией закон об иноагентах направленным против французского народа, учитывая, что аналогичный грузинский закон вызывает столь жесткую критику Запада.

До этого юридический комитет в парламенте Грузии преодолел вето президента страны Саломе Зурабишвили на принятие государственным органом закона об иноагентах. 28 мая вето планируют преодолеть на пленарном заседании парламента большинством голосов.

Законопроект об иноагентах, внесенный в парламент «Грузинской мечтой», обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Кроме того, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять минфину декларации о доходах и расходах.

Ранее Захарова рассказала о сложном положении США из-за закона об иноагентах в Грузии.