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Дагестанский чиновник покинул свой пост ради участия в СВО

Руководитель администрации правительства Дагестана Гасанов ушел служить в СВО

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Правительство Республики Дагестан

Руководитель администрации главы и правительства Дагестана Алексей Гасанов покинул свой пост в связи с отбытием на службу в зону проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меликов.

По словам Меликова, с начала СВО Алексей Гасанов несколько раз обращался к нему с просьбой «отпустить его туда, где сегодня дагестанцы вместе с другими россиянами решают историческую задачу – отстаивают наше свободное будущее». Однако до определенного времени это представлялось нецелесообразным. При этом Гасанов «принимал активное участие в поддержке участников СВО, лично способствовал созданию дагестанского батальона «Каспий».

«Следующим местом службы Алексея Гасанова станут наши подразделения, участвующие в специальной военной операции. Уверен, и там он проявит свои лучшие качества, способствуя нашей общей Победе», — написал глава Республики Дагестан.

Добровольческий батальон «Каспий» для участия в СВО был сформирован в Дагестане в сентябре 2023 года. Инициатива исходила от местных общественных объединений.

Ранее сообщалось, что спасший товарищей прапорщик из Дагестана стал Героем России.

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