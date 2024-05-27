Переговоры Путина и Мирзиёева продлились более 3,5 часов

Переговоры президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева завершились в Ташкенте спустя 3 часа 41 минуту. Об этом сообщает ТАСС.

Путин приехал в резиденцию Мирзиёева «Куксарой» примерно в 12:35 (10:35 по московскому времени). Сначала президенты беседовали в узком составе, а затем продолжили общение в расширенном.

Стороны обсуждали сотрудничество в сфере экономики, отметив успехи в наращивании товарооборота между странами, были обозначены перспективы для увеличения инвестиций, также они поговорили о промышленных проектах. Ожидается подписание ряда документов.

Также Путин отметил, что экспорт российского газа в Узбекистан осуществляется с опережением графика. Президент России напомнил, что в октябре 2023 года был дан старт началу поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. В настоящий момент экспорт, по его словам, осуществляется ускоренными темпами, Россия готова увеличить объемы поставок.

Ранее в Кремле прокомментировали встречу Путина и Мирзиёева.