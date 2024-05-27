Медведев предложил Беглову стать партийным кандидатом на выборах губернатора Петербурга

В ходе встречи председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с жителями Санкт-Петербурга, на которой также присутствовал губернатор города Александр Беглов, жители города попросили градоначальника выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Петербурга. Дмитрий Медведев поддержал обращение жителей города и предложил Александру Беглову стать кандидатом от партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Александр Беглов ответил согласием на предложение Дмитрия Медведева.

«В судьбоносное для России время все здоровые силы нашей страны должны быть вместе. Чтобы выстоять и победить, обеспечить безопасность стране, и достойную жизнь — нашему народу, мы должны быть, как ладонь, сжатая в кулак», — подчеркнул Александр Беглов.

Александр Беглов поблагодарил Дмитрия Медведева и партию за предложение стать кандидатом «Единой России» на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

«Будем вместе с «Единой Россией» решать задачи, поставленные нашим президентом в демографии, семейной политике, в науке и технологиях. Будем реализовывать стратегические проекты по развитию города. И вместе строить мегаполис XXI века — под руководством президента России», — заявил губернатор.

Александр Беглов также сообщил, что принял решение выдвигаться на выборы с учетом и других обращений — от ветеранов и патриотических общественных организаций города.