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Путин оценил отношения Узбекистана и России

Путин: все обсуждавшиеся на переговорах планы Узбекистана и РФ реализуют

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Узбекистана находятся на подъеме, и республика является надежным союзником России. Об этом пишет РИА Новости.

«Узбекистан — наш стратегический партнер, надежный союзник. Наши тесные, дружественные отношения находятся на подъеме», — сказал Путин во время расширенных российско-узбекистанских переговоров.

Президент РФ также выразил уверенность, что все планы, которые обсуждались на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзёеевым в Ташкенте, будут реализованы, и подчеркнул, что и он, и Мирзиёев держат развитие двусторонних отношений под личным контролем.

До этого Путин заявил, что темпы развития экономических связей России и Узбекистана впечатляют. Он отметил, что товарооборот между РФ и республикой вырос примерно на 30% за 2023 год. Президент уверен, что показатели будут расти.

Также стало известно, что в Узбекистане собираются открыть филиалы Московского Государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана, а также Всероссийской академии внешней торговли.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане решили освоить $5 млрд российских инвестиций.

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