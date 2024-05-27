Путин оценил отношения Узбекистана и России

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Узбекистана находятся на подъеме, и республика является надежным союзником России. Об этом пишет РИА Новости.

«Узбекистан — наш стратегический партнер, надежный союзник. Наши тесные, дружественные отношения находятся на подъеме», — сказал Путин во время расширенных российско-узбекистанских переговоров.

Президент РФ также выразил уверенность, что все планы, которые обсуждались на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзёеевым в Ташкенте, будут реализованы, и подчеркнул, что и он, и Мирзиёев держат развитие двусторонних отношений под личным контролем.

До этого Путин заявил, что темпы развития экономических связей России и Узбекистана впечатляют. Он отметил, что товарооборот между РФ и республикой вырос примерно на 30% за 2023 год. Президент уверен, что показатели будут расти.

Также стало известно, что в Узбекистане собираются открыть филиалы Московского Государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана, а также Всероссийской академии внешней торговли.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане решили освоить $5 млрд российских инвестиций.