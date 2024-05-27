В Британии рассказали о «невротическом спазме» Запада из-за России и Китая

Запад находится в панике из-за появившейся перспективы создания альянса РФ и КНР, западные медиа «страдают от невротического спазма» на фоне такого развития событий. Об этом пишет британский портал Spiked.

«Перспектива создания китайско-российского альянса повергла Запад в дикую панику. С прошлой недели, когда президент России Владимир Путин привез большую делегацию высокопоставленных лиц на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, западные СМИ страдают от невротического спазма», — говорится в сообщении издания.

Как оценивает портал, большая часть сообщений западных СМИ о России и Китае «неправильно понимает истинную природу отношений». Альянс Китая и России отражает собой крах предпочитаемого Западом «международного порядка, основанного на правилах», отмечает издание.

До этого американский историк Марк Эпископос заявил, что Западу необходимо согласиться с ограниченностью своих возможностей по оказанию военной помощи Украине, отказаться от попыток нанести безоговорочное поражение России в конфликте и перейти к более прагматичному и гибкому подходу.

Ранее Лавров отреагировал на разговоры об ударах по России американским оружием.