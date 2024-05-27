Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Переговоры Путина и Мирзиёева продолжились в расширенном составе

Президенты РФ и Узбекистана продолжили переговоры в расширенном составе

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев продолжили переговоры в расширенном составе. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в состав российской делегации входят замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, а также помощник президента Юрий Ушаков. Кроме них в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Алексей Оверчук и руководитель Минфина Антон Силуанов, а также другие высокопоставленные российские чиновники и политики.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что темпы развития экономических связей России и Узбекистана впечатляют.

Российский глава отметил, что товарооборот между РФ и Узбекистаном вырос примерно на 30% за 2023 год. Он уверен, что показатели будут расти.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами