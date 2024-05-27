Переговоры Путина и Мирзиёева продолжились в расширенном составе

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев продолжили переговоры в расширенном составе. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в состав российской делегации входят замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, а также помощник президента Юрий Ушаков. Кроме них в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Алексей Оверчук и руководитель Минфина Антон Силуанов, а также другие высокопоставленные российские чиновники и политики.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что темпы развития экономических связей России и Узбекистана впечатляют.

Российский глава отметил, что товарооборот между РФ и Узбекистаном вырос примерно на 30% за 2023 год. Он уверен, что показатели будут расти.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.