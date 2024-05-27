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Политолог объяснил, почему Армения отказалась финансировать ОДКБ

Политолог Перла: у Армении нет денег на финансирование ОДКБ

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал отказ Еревана от финансирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Эксперт допустил, что у Армении попросту нет денег. Кроме того, по его словам, премьер-министр республики Никол Пашинян может опасаться, что во Франции его назовут военным союзником России.

«Нам надо не Пашиняном интересоваться, а искать, как и, главное, на кого его заменить. Это просто позор, но в Армении нет пророссийской партии, при том, что почти половина граждан имеют русские паспорта», — высказался Перла.

8 мая пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что республика не будет финансировать ОДКБ. Также, по ее словам, Ереван не будет участвовать в утверждении бюджета организации на 2024 год. При этом страна «не возражает против принятия в ограниченном формате решения о бюджете структуры, принятого 23 ноября 2023 года».

ОДКБ была создана в 2002 году на основе Ташкентского договора о коллективной безопасности 1992 года. В состав организации входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Организация располагает Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) в составе 17—22 тыс. человек и Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) в составе 5 тыс. человек.

Ранее Пашинян заявил о возможности заморозить участие Армении в ОДКБ де-юре.

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