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МИД РФ выразил сочувствие армянскому народу из-за подтопления на севере страны

Захарова: Россия сочувствует Армении в связи с наводнением на севере республики

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова от лица всей страны выразила сочувствие Армении и ее народу в связи с наводнением в северной части республики. Ее слова передает пресс-служба ведомства.

«Искренне сопереживаем братскому армянскому народу в связи с постигшим республику стихийным бедствием», — указывается в публикации.

Представитель МИД также пожелала быстрого выздоровления пострадавшим от разгула подтоплений.

До этого стало известно, что наводнения привели к сбоям в работе интернета и телефонной связи в Лорийской и Тавушской областях Армении.

До этого в городе Алаверди в Лорийской области раздался взрыв на газозаправочной станции в результате наводнения. По данным МВД, под водой оказались компрессоры станции, что привело к короткому замыканию.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала памятку на случай паводка или наводнения.

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