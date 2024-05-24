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Экс-депутат рады раскрыл, когда конфликт на Украине достигнет критической точки

Экс-депутат рады Царев: осенью конфликт на Украине достигнет критической точки

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Violeta Santos Moura/Reuters

К концу этого года конфликт на Украине достигнет своей критической точки, считает бывший депутат Верховной рады, политический деятель Олег Царев. В беседе с 360ru он объяснил это тем, что к осени Украина столкнется с нехваткой финансирования и увеличением дыры в бюджете, из-за чего Запад будет подталкивать ее к урегулированию.

По мнению Царева, потребность в финансировании Украины растет, в то время как Запад его сокращает. На сегодня дефицит в бюджете страны составляет 30 млрд, покрыть его стараются за счет средств Германии, Японии, Великобритании и Канады. Однако, несмотря на это, к концу года золотовалютные ресурсы завершатся, уверен Царев.

«То есть приходят к такому состоянию, что Запад должен кардинально больше финансировать. И это я не беру ситуацию с оружием. Это чисто деньги, поэтому точка бифуркации — осень-зима 2024 года», — заявил он.

По мнению Царева, западные союзники Украины будут либо вынуждены в разы нарастить поддержку, либо начнут подталкивать ее к подписанию мирного договора и капитуляции, и второй вариант в данном случае является более вероятным. В пользу такого сценария развития событий он привел и тот факт, что в США президентом может стать Дональд Трамп, который неоднократно заявлял о нежелании финансировать Украину.

Однако есть и вариант наращивания поддержки – это возможно в случае, если Запад конфискует золотовалютные резервы, заявил Царев. В этом случае, по его словам, конфликт может продлится еще примерно два года.

Напомним, на днях Совет Евросоюза опубликовал регламент, согласно которому 90% получаемых доходов от замороженных активов российского ЦБ будут поступать в фонд для военной помощи Украине и для восстановления страны. Отмечается, что даже при снятии санкций ЕС не отдаст России доходы от ее активов, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

В Германии ранее выступили против конфискации российских активов в пользу Украины.

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