В Кремле прокомментировали возможный визит Путина в Узбекистан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами не стал называть дату возможного визита главы российского государства Владимира Путина в Узбекистан.

Он призвал дождаться официальной информации.

«В ближайшие дни мы вас проинформируем», — сказал Песков.

21 мая Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин по телефону переговорил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и обсудил с ним свой предстоящий визит в республику. Кроме того, Путин и Мирзиёев обсудили недавний визит российского лидера в Китай.

20 мая Владимир Путин отправил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, в которой поблагодарил его за теплый прием во время государственного визита в Китай. Глава российского государства подчеркнул, что будет рад продолжению диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.

Ранее политолог заявил, что Россия и Китай в равной степени зависят друг от друга.