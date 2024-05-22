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В Палестине поприветствовали признание Норвегией независимости страны

WAFA: власти Палестины поприветствовали признание Норвегией независимости страны

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Jose Luis Magana/AP

Власти Палестинской национальной администрации поприветствовали признание Норвегией государственности Палестины. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

«Королевство Норвегия на протяжении последних лет последовательно поддерживало права палестинского народа и голосовало за эти права на международных форумах. Это первоначальное решение является кульминацией этих позиций и соответствует принципам международного права...» — говорится в заявлении.

22 мая правительство Норвегии официально заявило, что признает независимость государства Палестина. Решение вступит в силу 28 мая.

Вслед за Норвегией независимость Палестины признали Ирландия и Испания.

На этом фоне Израиль отозвал послов в Норвегии и Ирландии для последующих консультаций и пригрозил подобными мерами Испании.

Ранее американские сенаторы предложили не финансировать ООН, если туда примут Палестину.

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