В Палестине поприветствовали признание Норвегией независимости страны

Власти Палестинской национальной администрации поприветствовали признание Норвегией государственности Палестины. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

«Королевство Норвегия на протяжении последних лет последовательно поддерживало права палестинского народа и голосовало за эти права на международных форумах. Это первоначальное решение является кульминацией этих позиций и соответствует принципам международного права...» — говорится в заявлении.

22 мая правительство Норвегии официально заявило, что признает независимость государства Палестина. Решение вступит в силу 28 мая.

Вслед за Норвегией независимость Палестины признали Ирландия и Испания.

На этом фоне Израиль отозвал послов в Норвегии и Ирландии для последующих консультаций и пригрозил подобными мерами Испании.

Ранее американские сенаторы предложили не финансировать ООН, если туда примут Палестину.