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США могут выделить пакет помощи Грузии в обмен на «укрепление демократии»

Politico: США обещают крупный пакет помощи Грузии, если она укрепит демократию

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Depositphotos

США могут предоставить Грузии обширный пакет экономической и оборонной помощи, если власти республики откажутся от все более антизападной риторики и перестанут отступать от прав человека. Об этом пишет американская газета Politico.

По информации издания, уже на этой неделе на рассмотрение в конгресс США должен поступить законопроект о поддержке Грузии. В частности, речь идет об упрощении визового режима для граждан республики и введении «преференциального торгового режима». Последний предполагает предоставление Тбилиси более легкого доступа к американским рынкам.

Кроме того, США рассмотрят возможность разработки пакета военной помощи Грузии. В случае реализации соответствующей инициативы республика сможет рассчитывать на предоставление техники, «идеально подходящей для защиты территории» от возможных атак со стороны РФ и обучения военнослужащих.

«Однако программа будет активирована только в том случае, если США подтвердят, что Грузия продемонстрировала значительный и устойчивый прогресс в укреплении своей демократии», — говорится в публикации.

Журналисты уточнили, что одним из критериев станет создание в Грузии «сбалансированной предвыборной среды» и проведение свободных выборов.

При этом в случае принятия упомянутого законопроекта США могут ввести индивидуальные санкции в отношении политиков из правящей в зарубежном государстве партии «Грузинская мечта» и ряда других правительственных чиновников. Условием для ввода рестрикций станет реализация закона об иностранных агентах в «российском стиле».

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать принятый депутатами закон об иностранных агентах. Однако позже в парламенте республики заявили, что намерены преодолеть вето главы государства на данный документ.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал закон об иностранных агентах «гарантией долгосрочного мира».

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