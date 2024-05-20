Политолог: Россия и Китай в равной степени зависят друг от друга

Китай вряд ли «в меньшей степени зависит от России, как от рынка сбыта своих товаров и как от поставщика ресурсов, чем Россия от него». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла.

«Союз между Россией и Китаем держится не на этой взаимозависимости. А на том, что США и объединенный Запад хотят поработить и нас и Китай, превратить в своих сателлитов и поставщиков. Без собственной политики и культуры. Так что наш союз имеет объективные основания», — подчеркнул политолог.

18 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит Путина в Китай — судьбоносный шаг, определяющий будущее всего мира. По ее мнению, поездка российского лидера задала вектор не только развитию сотрудничества Москвы и Пекина. Партнерство двух государств стало направлением, которое рассматривается другими странами «в качестве альтернативы» текущей ситуации в мире, отметила дипломат.

Аналитик фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери до этого говорил, что дружеские объятия президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина свидетельствуют о колоссальном стратегическом поражении США.

Ранее Financial Times назвало заявления Путина и Си Цзиньпина пощечиной США.