Глава крымского парламента заявил, что будущее Харьковской области — в составе РФ

Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что будущее Харьковской области возможно только в составе Российской Федерации. Его слова приводит РИА Новости.

«Не сомневаюсь, что будущее у Харьковской области светлое. В составе Российской Федерации», — высказал свое мнение парламентарий.

Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая Минобороны сообщало о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, позднее были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, а также Глубокое и Красное.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая заявил, что положение Вооруженных сил Украины в Харьковской области крайне сложное, в первую очередь это касается города Волчанск.

Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в интервью американской газете The New York Times признал, что обстановка, в которой оказались подразделения ВСУ в Харьковской области, становится критической.

Ранее в сети появилось видео отступления специального подразделения украинской разведки в Харьковской области.