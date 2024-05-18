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В Болгарии высказались о шансах Украины на победу

Президент Болгарии Радев назвал невозможной победу Украины над Россией

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Global Look Press

Президент Болгарии Румен Радев назвал невозможной победу Украины над Россией. Его слова приводит ТАСС.

«Неприемлемо, что продолжение войны и невозможная победа над Россией представляются как единственно возможный выход из ситуации», — подчеркнул он.

Таким образом он прокомментировал покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, причиной которого он назвал его позицию по конфликту на Украине. По словам Радева, разжигание ненависти в Европе достигло такой степени, что «голоса за мир встречают выстрелами». Такую нетерпимость он назвал возмутительной и неприемлемой.

До этого Вован и Лексус опубликовали пранк с участием основателя «Нашего радио» Михаила Козырева (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом), которому они позвонили от лица руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Михаил Козырев в разговоре с пранкерами заявил, что он потерял веру в победу Украины.

Ранее в США признали, что на Западе почти нет уверенных в победе Украины экспертов.

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