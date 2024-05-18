Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США назвали наступление РФ под Харьковом прелюдией масштабного продвижения

WSJ: наступление ВС РФ под Харьковом стало прелюдией масштабного продвижения

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Наступление ВС РФ на Харьковском направлении может оказаться лишь прелюдией к более широкомасштабному наступлению российской армии позднее. С такой оценкой развития украинского конфликта выступила американская газета Wall Street Journal.

«Русские добиваются успехов на Украине на Харьковском направлении… Российское наступление на северную границу Украины может стать прелюдией к более масштабному наступлению», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что цель ВС РФ, как считают в США, состоит в том, чтобы рассредоточить по всему фронту силы Украины, «у которых и без того не хватает живой силы».

Как пишет газета, Вооруженные силы России активно используют планирующие авиабомбы на Харьковском направлении, которые запускаются истребителями вне украинской территории. Существенным оружием России также является артиллерия, отмечает издание.

До этого отставной офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов и военный аналитик Скотт Риттер заявлял, что продвижение российских военных может вынудить Украину придерживаться более реалистичной позиции по вопросу диалога с Москвой.

Ранее российской армии предрекли выход на Харьков после взятия одного города.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами