В США назвали наступление РФ под Харьковом прелюдией масштабного продвижения

Наступление ВС РФ на Харьковском направлении может оказаться лишь прелюдией к более широкомасштабному наступлению российской армии позднее. С такой оценкой развития украинского конфликта выступила американская газета Wall Street Journal.

«Русские добиваются успехов на Украине на Харьковском направлении… Российское наступление на северную границу Украины может стать прелюдией к более масштабному наступлению», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что цель ВС РФ, как считают в США, состоит в том, чтобы рассредоточить по всему фронту силы Украины, «у которых и без того не хватает живой силы».

Как пишет газета, Вооруженные силы России активно используют планирующие авиабомбы на Харьковском направлении, которые запускаются истребителями вне украинской территории. Существенным оружием России также является артиллерия, отмечает издание.

До этого отставной офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов и военный аналитик Скотт Риттер заявлял, что продвижение российских военных может вынудить Украину придерживаться более реалистичной позиции по вопросу диалога с Москвой.

Ранее российской армии предрекли выход на Харьков после взятия одного города.