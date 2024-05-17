Военный эксперт: Зеленский не пойдет на мирное разрешение конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на мирное урегулирование конфликта. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя сообщения зарубежных СМИ о том, что наступление Вооруженных сил России на Харьковском направлении может усадить украинского лидера за стол переговоров.

«Зеленский никогда не пойдет на мирное решение конфликта. Киев уже четко обозначил свои требования для начала переговоров, для этого Россия должна отдать Украине Крым. А также вывести войска из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей», — отметил Баранец.

Эксперт подчеркнул, что Россия в ходе специальной военной операции приложила много усилий и соглашаться на требования Зеленского не будет.

Радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники сообщала, что страны Запада готовятся оказать на Зеленского скоординированное дипломатическое давление для начала переговоров по урегулированию украинского конфликта.

До этого президент Чехии Петр Павел призвал к завершению боевых действий на Украине и началу переговоров о послевоенном устройстве.

Ранее Зеленский сообщил о переброске подкреплений под Харьков.