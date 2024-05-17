Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о частом общении с Зеленским

Путин постоянно контактировал с Зеленским до начала острой фазы конфликта

close
100%
РИА Новости/Reuters

Российский президент Владимир Путин раскрыл, что до наступления острой фазы конфликта на Украине находился в постоянном контакте с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Его слова передает РИА Новости.

«Мы раньше с ним общались, были в постоянном контакте», — утверждает глава государства.

Согласно информации российского лидера, президенты двух соседних стран поддерживали коммуникацию до тех пор, пока российско-украинский конфликт не перешел в острую фазу вооруженной борьбы.

Перед этим Путин заявил, что проблема легитимности украинского лидера после 20 мая будет иметь серьезное значение для России в случае, если дело дойдет до подписания договоренностей, ведь документы необходимо подписывать с легитимной властью.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил, что 21 мая Зеленский потеряет легитимность.

Ранее Маск оценил идею поединка Путина и Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами