Путин рассказал о частом общении с Зеленским

Российский президент Владимир Путин раскрыл, что до наступления острой фазы конфликта на Украине находился в постоянном контакте с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Его слова передает РИА Новости.

«Мы раньше с ним общались, были в постоянном контакте», — утверждает глава государства.

Согласно информации российского лидера, президенты двух соседних стран поддерживали коммуникацию до тех пор, пока российско-украинский конфликт не перешел в острую фазу вооруженной борьбы.

Перед этим Путин заявил, что проблема легитимности украинского лидера после 20 мая будет иметь серьезное значение для России в случае, если дело дойдет до подписания договоренностей, ведь документы необходимо подписывать с легитимной властью.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил, что 21 мая Зеленский потеряет легитимность.

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