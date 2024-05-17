МИД Польши назвал лидера оппозиции «говорящей обезьяной»

Глава МИД Польши Радослав Сикорский нелестно высказался о главе оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярославе Качиньском, министр назвал последнего «говорящей обезьяной». Слова польского министра иностранных дел приводит портал dziennik.pl.

«(Я. — Прим. ред.) любезно сообщил господину Качиньскому, что он – говорящая обезьяна», — сказал Сикорский.

Отмечается, что таким резким образом глава внешнеполитического ведомства Польши отреагировал на заявление Качиньского о том, что «европейский вариант (развития. – Прим. ред.) хочет уничтожить религию и превратить людей в животных». По мнению члена оппозиции Польши, «свобода на Западе отступает».

До этого Качиньский обвинил премьера Польши Дональда Туска в госперевороте и пригрозил пожизненным заключением. По мнению Качиньского, происходящее в Польше служит интересам других стран с целью воссоздания немецко-российской системы, в которой польское государство станет серой зоной.

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