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Путин рассказал, почему легитимность Зеленского имеет значение для РФ

Путин: для РФ легитимность Зеленского важна, если придется подписывать документы

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Александр Кряжев/РИА Новости

Проблема легитимности украинского лидера Владимира Зеленского после 20 мая будет иметь серьезное значение для России в случае, если дело дойдет до подписания договоренностей, документы необходимо подписывать с легитимной властью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Для нас это (легитимность Зеленского после 20 мая. — Прим. ред.), конечно, имеет значение, потому что, если речь дойдет, дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями», — подчеркнул президент России.

15 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил, что 21 мая президент Украины Владимир Зеленский потеряет легитимность.

Дипломат назвал Зеленского «обнаглевшим и погрязшим в коррупции киевским главарем», поправшим конституцию собственного государства. Постпред подчеркнул, что украинский президент уже на следующей неделе — 21 мая — потеряет даже формальную легитимность.

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Зеленский отменил кампанию, объяснив это тем, что выборы сейчас «не ко времени».

Ранее в ДНР допустили ликвидацию Зеленского Западом.

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