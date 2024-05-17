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Путин поделился впечатлениями от ужина с Си Цзиньпином

Путин сообщил, что не устоял перед уткой по-пекински на ужине у Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин во время ужина у председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина не смог устоять перед уткой по-пекински. Об этом он заявил на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета, передает ТАСС.

Один из студентов спросил российского лидера, какое блюдо китайской кухни он любит больше всего.

«Могу сказать то, что я больше всего знаю, но это знают во всем мире. Утку по-пекински знают все. Вчера мой друг и председатель КНР угощал меня уткой по-пекински. Там два кусочка лежали. Я думаю: я съем только один кусок. Понимаете, да? Но не мог удержаться, съел второй», — сказал Путин.

Глава российского государства отметил, что русская и китайская кухни разные, но они имеют что-то общее, например, пельмени.

«Самое главное в том, что русский и китайский народы очень хлебосольные. Мы любим гостей, друзей, с удовольствием их всегда встречаем. Мы стараемся сделать так, чтобы им все понравилось, в том числе и то, что предлагается на стол», — добавил он.

До этого Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета заявил, что Россия и Китай имеют совместные планы по освоению Луны.

Ранее Путин пригласил студентов из Китая в РФ на Конгресс молодых ученых.

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