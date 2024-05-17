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Путин прокомментировал возможную отправку французских войск на Украину

Путин о возможной отправке Францией войск на Украину: я не французский президент

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Китай прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Об этом пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос российских журналистов об отправке Вооруженных сил Франции на Украину, Путин сказал:

«Я же не французский президент. Я не принимаю решения об этом».

По словам Путина, сначала надо понять, будут ли французские войска на Украине, а потом уже предпринимать те или иные действия.

11 мая Макрон заявил, что в военном и геополитическом плане Европа находится в опасности, которая вызвана конфликтом на Украине. Глава Пятой республики напомнил, что одна из сторон конфликта «обладает ядерным оружием и ракетами, способными достигать европейской территории» и отметил, что «если русские зайдут далеко», Европе придется действовать, чтобы сдержать РФ.

До этого верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поставил задачу в ответ на «провокационные заявления и угрозы» со стороны Запада провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Как будут проходить маневры, ожидать ли реальных пусков и подрывов ядерных боеприпасов, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

2 мая Макрон заявил в интервью изданию The Economist, что условиями отправки западных войск на Украину будут прорыв фронта и соответствующий запрос Киева.

До этого в НАТО заявили об отсутствии планов отправки войск на Украину.

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