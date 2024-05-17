Венгрия воспользовалась правом вето на резолюцию по Украине

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна наложила вето на резолюцию европейского Совета по Украине, так как документ признает только план по мирному решению президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в социальных сетях после заседания Совета Европы в Страсбурге, передает ТАСС.

«Сегодня Совет хотел принять резолюцию, признающую только мирный план президента Зеленского формулой мира, которую следует рассмотреть и поддержать. Для нас это неприемлемо. Другие тоже подготовили мирные планы, которые ничуть не хуже, чем у президента Украины», — сообщил Сийярто.

Он отметил, что в документ нужно включить другие мирные планы, но данное предложение отклонили большинство представителей Совета.

До этого сообщалось, что странам Евросоюза все сложнее представить единую политическую позицию относительно ряда международных кризисов, включая украинский кризис, боевые действия в секторе Газа.

Также военный аналитик Европейского совета (ЕС) по иностранным делам Густав Грессел заявил, что Украина рискует не выдержать вооруженного противостояния с РФ уже в следующем году.

Он отметил, что в настоящее время приближенные к президенту Украины Владимиру Зеленскому люди предупреждают его о возможном поражении в долгосрочной перспективе. Как сказал Грессел, сейчас проблема украинских войск заключается в больших потерях личного состава, вызванных дефицитом вооружений.

Ранее в Эстонии разрешили использовать замороженные активы России.