В Польше не обсуждают отправку военных на Украину

Президент Польши Анджей Дуда в интервью итальянской газете Il Giornale заявил, что польские власти не обсуждают возможность отправки военных на Украину.

«В Польше отсутствует тема отправки наших солдат на Украину», — сказал он.

Глава государства добавил, что поддержка Киева должна осуществляться способами, которые не несут рисков непосредственного участия членов НАТО в войне.

Союзники Украины признали, что из-за задержек поставок оружия положение ВСУ на поле боя оказалось очень тяжелым. Госдепартамент называет происходящее на фронте «невероятно отчаянным» и критическим моментом. На этом фоне The New York Times узнала, что НАТО все ближе к решению об отправке военных на Украину — пока только для обучения украинских солдат.

16 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьером-министром Польши обсудил ситуацию в Харьковской области, где ВС РФ ведут наступление.

Ранее в Польше признали наличие на Украине солдат НАТО.