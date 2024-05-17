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В Польше не обсуждают отправку военных на Украину

Президент Дуда: в Польше не обсуждают отправку военных на Украину

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Jakub Porzycki/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда в интервью итальянской газете Il Giornale заявил, что польские власти не обсуждают возможность отправки военных на Украину.

«В Польше отсутствует тема отправки наших солдат на Украину», — сказал он.

Глава государства добавил, что поддержка Киева должна осуществляться способами, которые не несут рисков непосредственного участия членов НАТО в войне.

Союзники Украины признали, что из-за задержек поставок оружия положение ВСУ на поле боя оказалось очень тяжелым. Госдепартамент называет происходящее на фронте «невероятно отчаянным» и критическим моментом. На этом фоне The New York Times узнала, что НАТО все ближе к решению об отправке военных на Украину — пока только для обучения украинских солдат.

16 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьером-министром Польши обсудил ситуацию в Харьковской области, где ВС РФ ведут наступление.

Ранее в Польше признали наличие на Украине солдат НАТО.

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