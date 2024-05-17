Путин высказался об олимпийском перемирии

Президент России Владимир Путин рассказал, что обсуждал идею заключения олимпийского перемирия на Украине с председателем КНР Си Цзиньпином, и назвал правильными принципы олимпизма, но отметил, что на Западе их соблюдать не спешат. Российского лидера цитирует РИА Новости.

«Да, председатель Си Цзиньпин говорил мне об этом, мы с ним эту тему обсуждали... ну так, просто затронули», — сказал Путин во время выступления на пресс-конференции.

Он добавил, что на одной только идее перемирия сложно «далеко уехать», и напомнил, что Запад сам нарушает принцип олимпизма, запрещая России выступать на олимпийских мероприятиях под свои флагом и со своим гимном.

«В нашем отношении нарушают, а хотят, чтобы мы исполняли те правила, которые нам диктуют», — возмутился Путин.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский также заявил, что не верит в осуществимость идеи олимпийского перемирия.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже. Церемония открытия состоится 26 июля 2024 года. Закроются Игры 11 августа.

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