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Путин оценил перспективы совместного с Китаем освоения Луны

Путин назвал интересными российско-китайские планы по освоению Луны

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета сказал, что Россия и Китай имеют совместные планы по освоению Луны. Об этом пишет ТАСС.

Российский лидер отметил, что считает эти планы интересными и перспективными. Однако он признал, что такие инициативы требуют больших вложений.

До этого Путин заявил, что российские и китайские ученые совместно разрабатывают технологии экологичного получения электричества и снижения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Согласно информации главы государства, научные сообщества двух государств в кооперации работают над техническими решениями, позволяющими кратно снизить углеродные выбросы. Он уточнил, что сейчас реализовывается программа создания «карбонных полигонов» (территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля климатических активных газов), аналогичные проекты уже тестируются в России.

Ранее Путин пригласил студентов из Китая в РФ на Конгресс молодых ученых.

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