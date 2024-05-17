Путин пошутил о продолжительности жизни на встрече с китайскими студентами

Получение новых знаний не ограничено ничем, кроме продолжительности жизни человека, а учиться нужно всегда, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с учащимися и преподавателями Харбинского политехнического университета. Его цитирует ТАСС.

Путина спросили о возможности получить дополнительную специализацию во время изучения иностранного языка, к примеру — китайского. Российский лидер удивился, отметив, что запрета на получение второго высшего образования нет.

Когда в ответ студентка посетовала, что на приобретение еще одного диплома уйдут дополнительные пять лет, президент усмехнулся и заметил:

«Это речь идет о продолжительности жизни. Учиться нужно постоянно».

17 мая Путин встретился со студентами, аспирантами и преподавателями Харбинского политеха. Глава российского государства оставил памятную записку для учебного заведения в книге почетных гостей, в которой поздравил учащихся с успехами и пожелал успехов в развитии науки и образования.

Ранее Путин в шутку сравнил себя с интернетом.