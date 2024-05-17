Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько подразделений ВСУ переброшено под Харьков

Pais: ВСУ перебросили под Харьков как минимум две бригады с Донецкого направления

close
100%
Sofiia Gatilova/Reuters

По меньшей мере две бригады с Донецкого направления пришлось перебросить Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Харьков на фоне наступления ВС РФ на Харьковский театр боевых действий. Об этом пишет испанская газета Pais со ссылкой на источники.

«(Газета. – Прим. ред.) Pais смогла подтвердить, что подразделения по крайней мере двух бригад, сражавшихся на Донецком фронте, также были переброшены в Харьков», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что ВСУ испытывают серьезную нехватку боеприпасов и ожидают поступления «большего количества» американских снарядов.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что из-за сложной обстановки Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены в качестве подкрепления в Харьковскую область перебрасывать подразделения, которые частично снимают с других направлений.

Ранее российской армии предрекли выход на Харьков после взятия одного города.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами