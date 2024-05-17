По меньшей мере две бригады с Донецкого направления пришлось перебросить Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Харьков на фоне наступления ВС РФ на Харьковский театр боевых действий. Об этом пишет испанская газета Pais со ссылкой на источники.

«(Газета. – Прим. ред.) Pais смогла подтвердить, что подразделения по крайней мере двух бригад, сражавшихся на Донецком фронте, также были переброшены в Харьков», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что ВСУ испытывают серьезную нехватку боеприпасов и ожидают поступления «большего количества» американских снарядов.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что из-за сложной обстановки Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены в качестве подкрепления в Харьковскую область перебрасывать подразделения, которые частично снимают с других направлений.

Ранее российской армии предрекли выход на Харьков после взятия одного города.