Путин извинился перед жителями Харбина за усиление мер безопасности

Путин извинился перед жителями Харбина за жесткие меры безопасности из-за его визита, добавив, что он в этом не виноват. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хочу извиниться перед жителями, что с нашим приездом приняты жесткие меры обеспечения безопасности. Я не виноват <…> Извините, пожалуйста. Мы скоро уедем, у вас жизнь вернется в нормальное русло», — сказал он.

Президент РФ отметил, что местные спецслужбы работают профессионально и жестко, что вызывает неудобства для граждан.

Вечером 15 мая самолет Путина приземлился в Пекине. Президент РФ начал первую зарубежную поездку после переизбрания главой государства и формирования нового кабмина. Визит политика в Китай, с которым РФ в этом году отмечает 75-летие установления дипотношений, продлится два дня — 16 и 17 мая. В рамках поездки запланировано посещение не только Пекина, но и самого «русского» города КНР — Харбина. После официальной церемонии пройдут переговоры в узком составе. Затем состоится встреча в расширенном формате при участии членов правительства России.

Ранее Путин в шутку сравнил себя с интернетом.