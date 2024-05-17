Путин в шутку сравнил себя с интернетом

Президент России Владимир Путин во время беседы со студентами и преподавателями Харбинского политеха пошутил, что он не может знать ответы на все вопросы, поскольку он «не интернет». Слова российского лидера передает ТАСС.

Путин отметил, что он готов поделиться своим мнением по разным темам.

«Может быть, у вас есть какие-то идеи, соображения, как организовать учебный процесс и взаимодействие между странами, между вузами? Я не интернет, на каждый вопрос ваш не отвечу, однако попробую сформулировать свое мнение по темам, которые вас волнуют», — сказал он.

Глава российского государства предложил «демократично» подойти к выбору вопросов. Он обратил внимание на то, что многие тянут руки из зала, желая задать ему вопросы.

«Я буду просто выбирать подряд. И все», — пояснил Путин, взяв модераторство на себя.

Также Владимир Путин заявил, что Россия надеется на многократный рост студенческих обменов с Китаем с учетом отмены эпидемиологических ограничений, введенных во время пандемии коронавируса.

Ранее Ушаков двумя словами оценил обстановку на встрече Путина и Си Цзиньпина.