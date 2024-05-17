Философ назвал цель России на ближайшие годы

России необходимо встать на защиту цивилизаций и традиционных ценностей во всем мире. Об этом заявил философ Александр Дугин. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, РФ должна полностью отказаться от западных стратегий, терминов, протоколов и критериев.

«Цивилизационный суверенитет состоит в том, что каждый народ имеет полное право принимать и отвергать любые внешние установки, развиваться своим собственным, особым путем, невзирая на то, что кто-то извне может быть этим недоволен», — сказал Дугин.

Он добавил, что Запад воспринимает любой намек на суверенитет, как объявление ему войны. Россия на это пошла и готова поддержать всех, кто так же решительно выступит за свой суверенитет, подчеркнул философ.

До этого Дугин отмечал, что важнейшей стратегической задачей является историческое просвещение российского общества и укрепление народной идентичности. По его мнению, любое неуважительное высказывание или отношение к русской идее, к русскому духу и русской философии должно приводить к конкретным юридическим последствиям.

Ранее в России призвали к реформам в сфере общественных наук.