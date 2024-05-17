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Перед отношениями РФ и КНР появились новые исторические возможности

Си Цзиньпин: перед отношениями РФ и КНР открываются новые возможности

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайско-российские отношения ждут новые исторические возможности. Слова главы КНР из соответствующей телеграммы по случаю открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине на церемонии зачитал вице-премьер КНР Хань Чжэн, сообщает РИА Новости.

В тексте отмечалось, что в этому году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.

«Находясь на новой исторической отправной точке, отношения между двумя странами ждут новые исторические возможности, раскрываются более широкие перспективы развития», — зачитал Хань Чжэн.

Также Си Цзиньпин в документе отметил, что благодаря совместным усилиям отношения двух стран шаг за шагом уверенно продвигаются вперед, что приносит ощутимые плоды сотрудничества.

Восьмое Российско-Китайское Экспо открылось 17 мая в Харбине в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Си Цзиньпин отметил, что ЭКСПО в Харбине является важной платформой для продвижения сотрудничества России и Китая.

До этого президент России Владимир Путин встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.

Ранее Путин раскрыл детали переговоров с Си Цзиньпином.

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