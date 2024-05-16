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Политолог расшифровал заявление Блинкена о выборах на Украине

Политолог Васильев: США не видят альтернатив Зеленскому

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Brendan Smialowski/Reuters

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что выборы на Украине состоятся, «когда граждане страны согласятся, что условия позволяют».

По мнению эксперта, Вашингтон все еще ждет, когда у Киева будет более «наступательная» позиция в текущем конфликте, на фоне которой можно сменить руководство страны.

«Вторая ситуация, с моей точки зрения, более важная. На сегодня нет замены [нынешнему президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Иные фигуры, как то [экс-президент Украины Петр] Порошенко, [мэр Киева Виталий] Кличко или даже [экс-главком ВСУ Валерий] Залужный, не столь известны на Западе. Американцы сами слишком раскрутили Зеленского за эти годы и фактически сами создали ситуацию безальтернативности», — продолжил Васильев.

Он не исключил, что для оценки ситуации на месте и был отправлен в украинскую столицу госсекретарь США.

По словам Блинкена, «все украинцы смогут использовать свое право голосовать... как только украинцы согласятся, что условия позволяют». Он также отметил, что Вашингтон работает с Киевом для укрепления выборной инфраструктуры.

31 марта на Украине должны были стартовать выборы президента, однако в этом году республика осталась без важного голосования. Отмену избирательной кампании Киев объяснил действующим военным положением на фоне конфликта с Россией.

В политической гонке могли бы поучаствовать как минимум девять кандидатов. По опросам, фавориты предвыборной гонки — Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Как могли бы выглядеть выборы президента Украины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскритиковали Блинкена за выступление в киевском баре.

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