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Эксперты предупредили о нежелании США передавать Украине обещанные ЗРК Patriot

Политолог Михайлов: США не поставят Украине обещанное количество ЗРК Patriot

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Global Look Press

Власти США не станут рисковать и в конечном итоге откажутся от поставки Украине обещанных дорогостоящих ЗРК Patriot, ограничившись другим вооружением, считает политолог Евгений Михайлов. Последние заявления о ракетных комплексах делались в рамках обсуждения, а не конкретно принятых решений, заявил он в беседе с 360.ru.

По мнению Михайлова, сейчас поставки оружия Украине напрямую связаны с выборами в США, так как действующему лидеру Джо Байдену важно предстать в роли миротворца. По этой причине Штаты стремятся отложить поражение Украины до старта голосования, убежден политолог.

Обещанный план военной помощи Киеву вряд ли удастся реализовать, так это уже напрямую отражается на благополучии США, полагает эксперт.

«Если уже говорить о Patriot, то их там нужны десятки для того, чтобы сдержать российское наступление. Это очень дорогое оборудование, и вряд ли американцы будут рисковать им», — убежден он.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вынужден биться головой о стену, чтобы добиться поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. При этом он признался, что «такая дипломатия не работает», и он не понимает, «почему этого не происходит». В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев сообщил, что ЗРК Patriot могут разместить в Харькове.

Ранее президент Польши заявил о невозможности передачи Patriot Украине.

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