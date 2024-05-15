Политолог: назначение Белоусова главой МО РФ — лишь часть пазла

Назначение Андрея Белоусова министром обороны России — лишь часть пазла по выстраиванию процессов в стране. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Юрий Светов. Вопросы обороноспособности государства, по его словам, будет решать целый ряд политиков.

«Бывший министр экономики Решетников, который когда-то работал вместе с Белоусовым, стал заместителем руководителя администрации президента, то есть он тоже будет этими вопросами заниматься. Два новых помощника у президента с опытом специфическим: это Дюмин, который будет курировать весь оборонно-промышленный комплекс», — рассказал Светов.

Экс-секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на посту помощника главы государства будет курировать кораблестроение, напомнил он.

Эксперт подчеркнул, что в России создается новая структура взаимодействия оборонного комплекса, армии и промышленности.

После инаугурации президента России Владимира Путина правительство РФ в соответствии с Конституцией ушло в отставку. 10 мая Путин переназначил Михаила Мишустина главой кабмина, после чего премьер-министр внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры глав министерств. 12 мая президент предложил Совету Федерации кандидатуры министров силового блока, а также руководителей спецслужб. 14 мая Госдума и Совфед закончили рассмотрение кандидатов, а президент подписал указы об их назначении. Как изменился состав правительства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Крыма впервые высказался о новом министре обороны Белоусове.