Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог: назначение Белоусова главой МО РФ — лишь часть пазла

Политолог Светов: вопросы обороны страны будет решать не только Белоусов

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Назначение Андрея Белоусова министром обороны России — лишь часть пазла по выстраиванию процессов в стране. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Юрий Светов. Вопросы обороноспособности государства, по его словам, будет решать целый ряд политиков.

«Бывший министр экономики Решетников, который когда-то работал вместе с Белоусовым, стал заместителем руководителя администрации президента, то есть он тоже будет этими вопросами заниматься. Два новых помощника у президента с опытом специфическим: это Дюмин, который будет курировать весь оборонно-промышленный комплекс», — рассказал Светов.

Экс-секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на посту помощника главы государства будет курировать кораблестроение, напомнил он.

Эксперт подчеркнул, что в России создается новая структура взаимодействия оборонного комплекса, армии и промышленности.

После инаугурации президента России Владимира Путина правительство РФ в соответствии с Конституцией ушло в отставку. 10 мая Путин переназначил Михаила Мишустина главой кабмина, после чего премьер-министр внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры глав министерств. 12 мая президент предложил Совету Федерации кандидатуры министров силового блока, а также руководителей спецслужб. 14 мая Госдума и Совфед закончили рассмотрение кандидатов, а президент подписал указы об их назначении. Как изменился состав правительства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Крыма впервые высказался о новом министре обороны Белоусове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами