Политолог раскрыл, в каком случае могут начаться мирные переговоры РФ и Запада

Мирные переговоры России и Запада могут начаться после серьезной эскалации конфликта. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов.

«То есть мы видели по многим историческим событиям, что договоренности часто происходили в результате повышения конфронтации и эскалации конфликта. Самый яркий пример — Кубинский кризис, когда страны стояли на грани ядерной войны и, действительно, всему миру угрожала катастрофа. Но в ответственный момент удалось как-то это погасить и установить прямую линию Вашингтон — Москва.

Он добавил, что в целом сценарий третьей мировой войны маловероятен, поскольку западные страны не готовы к такому противостоянию.

Как отмечал президент России Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа», Москва стремится к достижению всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта на Украине мирными средствами. Глава государства подчеркнул, что РФ открыта к диалогу, но при условии, что будут учтены интересы всех вовлеченных в конфронтацию стран.

Ранее Китай призвал Россию и Украину возобновить диалог.