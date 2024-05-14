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Куренков рассказал о своей первостепенной задаче

Куренков назвал техническое обеспечение МЧС своей первостепенной задачей

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Кандидат на должность главы МЧС РФ Александр Куренков заявил журналистам в Совете Федерации, что техническое обеспечение и забота о личном составе являются его приоритетами в работе. Его цитирует ТАСС.

«Это обеспечение всем необходимым, в первую очередь, сотрудников МЧС России. То, что касается относящегося к работе, то это, конечно же, техническое обеспечение», — сказал он.

В апреле Александр Куренков на заседании правительственной комиссии в Оренбурге призвал губернаторов пострадавших от паводка регионов увеличить темпы восстановительных работ.

До этого Куренков назвал половодье весны 2024 года самым сильным за последние несколько десятилетий. 9 апреля в пресс-службе МЧС России заявили, что причинами рекордного весеннего половодья в стране стали природные факторы.

Ранее Белоусов оценил работу Шойгу на посту министра обороны России.

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