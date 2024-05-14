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Египет намерен понизить дипломатические отношения с Израилем

WSJ: Египет может понизить уровень дипотношений с Израилем из-за Рафаха

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Amir Cohen/Reuters

Египет может понизить уровень дипломатических отношений с Израилем из-за наступления израильской армии на город Рафах в секторе Газа. Об этом со ссылкой на источники сообщает американская газета Wall Street Journal.

«Египет, центр арабской военной, политической и культурной мощи, в настоящее время рассматривает возможность понижения уровня своих дипломатических отношений с Израилем», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, «тесные, хотя и не всегда теплые» отношения лежат в основе национальной безопасности обеих стран. Наступление израильской армии на город Рафах «угрожает свести все это на нет».

Израиль ранее проинформировал Египет о своих планах по наступлению на Рафах, заверив Каир, что контрольно-пропускной пункт, являющийся ключевым для ввоза гуманитарной помощи в анклав, не будет затронут. Однако, как отметил неназванный египетский чиновник, обещания Израиля «не материализовались».

14 мая сообщалось, что танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продвигаются глубже в восточную часть города Рафах в секторе Газа.
По данным Агентства ООН по делам палестинских беженцев, около 450 тыс. палестинцев покинули Рафах за последнюю неделю на фоне активизации военных действий со стороны Израиля.

Израиль пообещал продолжить наступление на Рафах даже без поддержки союзников, несмотря на то, что международные союзники страны и организации по оказанию помощи неоднократно призывали не проводить наземное вторжение в город.

Ранее глава МИД Египта предупредил о последствиях закрытия КПП «Рафах».

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