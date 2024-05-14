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Политолог исключил сценарий третьей мировой войны в ближайшие годы

Политолог Шафир: третья мировая война в ближайшие годы маловероятна

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Global Look Press

Политолог, журналист-международник, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в беседе с Tsargrad.tv ответил на вопрос, возможна ли третья мировая война в ближайшие годы. По его мнению, такой сценарий маловероятен, поскольку Запад готов лишь повышать ставки, но в конечном итоге пасует.

Эксперт отметил, что при нынешнем кризисе в Западной Европе все еще присутствуют попытки играть на «русской карте», говоря о том, что РФ «захватит» Прибалтику и в конечном итоге дойдет до Португалии.

«На этом можно было играть еще вчера. Сегодня эта игра уже не срабатывает. Поэтому, конечно, если не произойдет чего-то непредвиденного, если наши бывшие западные партнеры окончательно не сойдут с ума в клиническом смысле этого слова, то, безусловно, сценарий третьей мировой войны откладывается на неопределённый срок», — сказал Шафир.

Лидер британской политической партии «Наследие» Дэвид Куртен до этого заявил, что страны Запада должны пересмотреть свое отношение к России и перестать считать ее врагом, чтобы избежать третьей мировой войны.

Бывший специальный помощник по политике и коммуникациям в Пентагоне Дуглас Маккиннон в свою очередь подчеркнул, что НАТО рискует развязать третью мировую войну на Украине, при этом политические элиты западных стран совершенно не понимают последствий ядерной эскалации глобального конфликта.

Ранее в США заявили, что ВСУ утратили инициативу в конфликте из-за нехватки оружия.

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