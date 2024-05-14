В Кремле не согласились с тем, что Шойгу якобы понизили в должности

Переход Сергея Шойгу в Совет безопасности РФ не является понижением в должности, поскольку его новый пост играет большое значение для России. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что уместно ставить вопрос (о понижении в должности). Это высокий государственный пост с широким объемом задач, играющий огромное значение для страны», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что секретарь Совбеза, на пост которого назначили Шойгу, находится в прямом контакте с российским президентом, и на него возложена большая ответственность.

12 мая президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ. Вместо него на должность был назначен Сергей Шойгу, ранее покинувший пост министра обороны.

Новым главой Минобороны РФ Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.

Ранее Путин назначил своим помощником губернатора Тульской области Алексея Дюмина.