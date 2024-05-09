Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассмотрит заявление сбежавшего из Польши судьи

Лукашенко пообещал обязательно рассмотреть заявление сбежавшего из Польши судьи

close
100%
Информационное агентство БелТА/belta.by' class="item-image" >
Информационное агентство БелТА/belta.by

Белорусский президент Александр Лукашенко заверил, что обязательно рассмотрит заявление уехавшего из Польши судьи Томаша Шмидта, желающего получить убежище в Белоруссии. Его цитирует РИА НовостиРИА Новости.

«Они говорят, мы с россиянами вербуем таких людей, что это наши агенты, наши сотрудники», — сказал глава государства.

Он назвал это полной чушью.

Как заявил белорусский лидер, этого судью он увидел, когда тот проводил пресс-конференцию.

«Поэтому его заявление, с которым он обратился ко мне (о предоставлении убежища в Белоруссии. — «Газета.Ru») я обязательно рассмотрю», — отметил политик.

Он также сообщил, что попросил белорусскую милицию присмотреть, «чтобы мерзавцы эти (Польша. — «Газета.Ru») не угробили человека». По мнению Лукашенко, Шмидт является «нормальным мужиком», который знал, на что шел.

6 мая Шмидт запросил убежище в Белоруссии. Свое решение он объяснил несогласием с официальной политикой Польши.

Ранее сообщалось, что польские власти лишат иммунитета уехавшего в Белоруссию судью Шмидта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами