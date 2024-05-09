Лукашенко рассмотрит заявление сбежавшего из Польши судьи

Белорусский президент Александр Лукашенко заверил, что обязательно рассмотрит заявление уехавшего из Польши судьи Томаша Шмидта, желающего получить убежище в Белоруссии. Его цитирует РИА НовостиРИА Новости.

«Они говорят, мы с россиянами вербуем таких людей, что это наши агенты, наши сотрудники», — сказал глава государства.

Он назвал это полной чушью.

Как заявил белорусский лидер, этого судью он увидел, когда тот проводил пресс-конференцию.

«Поэтому его заявление, с которым он обратился ко мне (о предоставлении убежища в Белоруссии. — «Газета.Ru») я обязательно рассмотрю», — отметил политик.

Он также сообщил, что попросил белорусскую милицию присмотреть, «чтобы мерзавцы эти (Польша. — «Газета.Ru») не угробили человека». По мнению Лукашенко, Шмидт является «нормальным мужиком», который знал, на что шел.

6 мая Шмидт запросил убежище в Белоруссии. Свое решение он объяснил несогласием с официальной политикой Польши.

Ранее сообщалось, что польские власти лишат иммунитета уехавшего в Белоруссию судью Шмидта.